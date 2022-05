Kindergarten-Milliarde „wichtiger Schritt“

Von den 200 Millionen Euro pro Jahr vom Bund werden 80 Millionen für das verpflichtende Kindergartenjahr verwendet. Für den Rest gibt man den Bundesländern mehr Spielraum – mehr dazu in Einigung: Mehr Geld für Kindergärten. Diese Einigung wurde am Freitag bei der Landeshauptleutekonferenz in Vorarlberg präsentiert. Man habe im Burgenland eine hohe Kinderbetreuungsquote, man habe den Gratis-Kindergarten und sehr viele Nachmittagsbetreuungen, so Doskozil. Das bedeute, man habe einen hohen Ausbau-Grad und daher sei die Einigung ganz besonders wichtig und man werde mit Sicherheit investieren.

Berlakovich: Bessere Unterstützung der Volksgruppen

Erstmals sei nun in einer 15a-Vereinbarung auch die Möglichkeit zur Förderung zweisprachiger Kindergärten explizit erwähnt, betonte ÖVP-Volksgruppensprecher Nikolaus Berlakovich. Damit werde der nächste Schritt zur noch besseren Unterstützung der Volksgruppen gesetzt.

IV: Notwendiger Schritt in die richtige Richtung

Mit der 15a-Vereinbarung und der angekündigten Aufstockung der finanziellen Mittel für die Kinderbetreuung setzten Bund und Länder einen notwendigen Schritt in die richtige Richtung, meinte IV-Burgenland-Präsident Manfred Gerger. Der Ausbau der Kinderbetreuung sei eine wichtige Maßnahme gegen den Fachkräftemangel.