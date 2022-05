Kunstraum Siegendorf erstmals zugänglich

Der Kunstraum Siegendorf ist ein modern interpretierter burgenländischer Stadl, der sich innen zu einem großzügigen, hellen Raum öffnet. Hier findet sich eine Auswahl der umfangreichen privaten Kunstsammlung von Mario und Ulrike Müller. Seit Jahrzehnten sammeln die beiden zeitgenössische Kunst.

„Der Kunst ein Zuhause geben“

„Wir wollten sozusagen unserer Kunst ein Zuhause geben – das war eigentlich der Gedanke dahinter. Wir haben dann überlegt, in welcher Form wir das architektonisch umsetzen“, so Mario Müller. „Ich bin natürlich kein Kunstexperte, aber ich kann sagen, ob es mir gefällt oder nicht. Und wenn mein Mann Kunst sammelt, dann ist er sehr glücklich. Er freut sich über jedes Bild, das er ersteigern kann und das macht auch mich glücklich", so Ulrike Müller. “

Fotostrecke mit 12 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Derzeit sind im Kunstraum und im angeschlossenen Skulpturengarten etwa Arbeiten von Gottfried Helnwein, Hubert Scheibl, Anton Christian, Liliane Tomasko, Walter Moroder, Erwin Wurm, Joannis Avramidis oder dem kürzlich verstorbenen Hermann Nitsch zu sehen. „Wenn mich ein Künstler anspricht, dann habe ich meisten zirka sechs bis sieben Bilder im Portfolio. Natürlich lege ich den Fokus darauf, wie sich der Künstler weiterentwickelt. Man beschäftigt sich mit dem Künstler und es kommen dann immer weitere Werke dazu“, so Mario Müller.

Der frühe Beginn einer Sammlerleidenschaft

Die Sammelleidenschaft von Mario Müller machte sich sehr früh bemerkbar. Sein Vater war Steinmetz und Bildhauer und so kam Müller bereits als Kind in Kontakt mit Künsterinnen und Künstlern des Symposiums Europäischer Bildhauer im Steinbruch St. Margarethen. Irgendwann kaufte er schließlich sein erstes Bild. „Das war ein Staudacher und das war das erste hochwertige Bild, das ich gekauft habe. Da haben wir dann wirklich drei Jahre lang sparen müssen. Das war damals sehr viel Geld – es hat mehr als 300.000 Schilling gekostet. Aber ich wollte es unbedingt haben und das war es mir auch wert“, so Müller.

„Das hängt bei uns in der Küche – und seit wir es erworben haben, denken wir immer an diese Geschichte: Kannst du dich erinnern? Damals mussten wir wirklich drei Jahre dafür sparen. Also das hat dann nochmal einen besonderen Wert dazubekommen“, so Ulrike Müller.

Kunstraum am kommenden Sonntag geöffnet

Geöffnet sind der Kunstraum Siegendorf und der angrenzende Skulpturenpark im Rahmen der Kunst-Intitiative des Landes Burgenland „offen“ am kommenden Sonntag von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr – mehr dazu in Ateliers und Werkstätten öffnen ihre Türen. Ansonsten kann man ihn gegen Voranmeldung besuchen.