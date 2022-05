Naturgartentage in allen Bezirken

Letztes Jahr hatten die Naturgartentage im Burgenland ihre Premiere – heuer gibt es sie wieder. Präsentiert werden sie im Rahmen der Initiative „Natur im Garten“. Es soll damit auch Bewusstsein für die Bedeutung von naturnahen Lebensräumen geschaffen werden.

Privat

Gärten in allen Bezirken des Landes nehmen teil

Gärten, die ohne Pestizide und ausschließlich mit torffreien Produkten gepflegt werden, werden mit der „Natur im Garten-Plakette“ ausgezeichnet. So Naturschutzreferentin, Landeshauptmann-stellvertrerin Astrid Eisenkopf (SPÖ). 55 dieser Gärten werden am 21. und 22. Mai der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das heißt, Besucherinnen und Besucher können die Gärten besichtigen – und zwar in allen Bezirken des Landes.