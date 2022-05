Franz Sauerzopf feiert 90. Geburtstag

Franz Sauerzopf wurde am 17. Mai 1932 in Mattersburg geboren. Er studierte Rechtswissenschaften in Wien, seine politische Karriere begann 1967 in der Mattersburger Kommunalpolitik. 1972 wurde Sauerzopf Landtagsabgeordneter. Im Jahr 1978 wurde er Obmann der ÖVP-Landespartei, Mitglied der Landesregierung und Landeshauptmann-Stellvertreter.

1987 wollte Sauerzopf Landeshauptmann werden. Bei der Landtagswahl 1987 verlor die SPÖ mit Theodor Kery als Spitzenkandidaten die absolute Mehrheit. ÖVP und FPÖ vereinbarten, mit ihren insgesamt 19 Mandaten im Landtag, Sauerzopf zum Landeshauptmann zu wählen. Doch SPÖ-Kandidat Hans Sipötz bekam 18 Stimmen und wurde Landeshauptmann – mehr dazu in Franz Sauerzopf feiert 80.Geburtstag und Alt-Landeshauptmann Hans Sipötz ist 80.

1993 zog sich Sauerzopf in den Ruhestand zurück. Sauerzopf feierte seinen Geburtstag im Südburgenland im Kreis seiner Familie und gemeinsam mit seiner Gattin Maria, die ihren 85. Geburtstag feierte.