112 Bewerbungen für Arztstipendien

Das Stipendienmodell sieht die Finanzierung von jährlich 55 kostenlosen Studienplätze für Ärztinnen und Ärzte vor, wenn diese danach mindestens fünf Jahre im Burgenland arbeiten. Da die Zahl der Anmeldungen jene der Studienplätze übertreffe, werde ein mehrstufiges Auswahlverfahren durchgeführt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die schriftlichen Aufnahmetests starteten bereits, kommende Woche finden die Aufnahmegespräche statt.

Bis zu 360 neue Ärzte

Angedacht ist auch ein zusätzlicher DPU-Standort am FH-Standort Pinkafeld, der in den geplanten FH-Campus integriert werden soll -ehr dazu in Medizinstudium künftig in Pinkafeld möglich. In den nächsten sechs Jahren sollen bis zu 360 Ärzte ausgebildet werden. „Damit werden wir den berechneten Bedarf für die nächsten zehn Jahre zur Gänze abdecken“, erklärte der Landeshauptmann.