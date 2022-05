Bildhauer Thomas Resetarits gestorben

Der Burgenlandkroate, der hauptsächlich in Stein, Holz und Bronze arbeitete, fertigte zahlreiche Werke für burgenländische Kirchen, darunter auch das Portal des St. Martin-Doms in Eisenstadt, wie die Diözese in einer Aussendung hervorhob. Mit Resetarits habe das Burgenland „einen seiner Großen verloren“, betonte Bischof Ägidius Zsifkovics.

ORF

Stammte ebenfalls aus Stinatz

Der Bildhauer, der wie die Resetarits-Brüder aus Stinatz (Bezirk Güssing) stammt, mit ihnen aber nicht verwandt ist, beschäftigte sich in seinen Werken immer wieder mit dem Glauben und dem Menschsein, auch das Burgenlandkroatische war darin vertreten.

Resetarits wurde am 25. November 1939 in Stinatz geboren. Ab 1966 war er als freischaffender Bildhauer tätig, ab 1970 erhielt er dann zahlreiche Aufträge der Kirche, darunter Altar- und Kreuzweggestaltungen, Glasfenster und Plastiken. Von 1974 bis 1976 engagierte er sich außerdem für die Resozialisierung in der Justizanstalt Eisenstadt durch Kunst. Immer wieder wirkte er auch als Buchillustrator.

„Hat die Kulturszene geprägt“

„Der Südburgenländer Thomas Resetarits zählte zu den bekanntesten Künstlern des Landes. Das Burgenland verliert mit ihm einen über die Landesgrenzen hinaus bekannten Bildhauer. Unser Mitgefühl gehört in diesen Stunden seiner Familie“, so ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz.

Walter Temmel, ÖVP-Kultursprecher im Burgenländischen Landtag, betont: „Professor Thomas Resetarits gestaltete zahlreiche Altare und Kreuzwege aus Holz, Stein und Bronze. Der gebürtige Stinatzer und Burgenland-Kroate, der in Wörterberg lebte, hat die Kulturszene im Burgenland über Jahrzehnte geprägt. Seine Werke werden dies auch über seinen Tod hinaus tun.“