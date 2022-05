Sondersendung zum Wasserstand des Neusiedler Sees

Laut offiziellen Aufzeichnungen war der Wasserstand im Neusiedler See um diese Jahreszeit zuletzt 1965 so niedrig wie derzeit. Davon betroffen sind vor allem die Segler, viele Boote können die Häfen nicht mehr oder nur mit größter Mühe verlassen. „Das ist eine Tragödie, ich habe einen Festkiel mit zirka 75 Zentimeter Tiefgang. Da bin ich knapp an der Grenze. Wenn es noch ein bisschen absinkt, dann können wir hier pflügen, dann ist es unmöglich hinauszufahren“, sagt Aurel Lackner.

Feuerwehren auf dem See nicht einsatzbereit

Auch den Einsatzbooten macht der niedrige Wasserstand zunehmend zu schaffen, sagt Gerald Tobler von der Feuerwehr Breitenbrunn: „Wir haben voriges Jahr schon einen Motorschaden aufgrund des niedrigen Wasserstandes gehabt. Jetzt wollen wir heute das Boot kranen, eine Runde fahren und ausprobieren, ob es funktioniert. Dann müssen wir es wieder hinaus – wegen dem niedrigen Wasserstand. Das heißt, derzeit ist die Feuerwehr Breitenbrunn auf dem See nicht einsatzbereit. Wie auch ein paar andere Feuerwehren, weil eben kein Wasser im See ist.“

Wasserzuleitung angedacht

Um eine Austrocknung des Sees zu verhindern wird ist eine Wasserzuleitung aus der Donau über Ungarn in den See angedacht – mehr dazu in Kampf gegen sinkende Wasserstände.

Zum aktuellen Stand sagt Christian Sailer, Leiter der Abteilung Wasserwirtschaft in der Landesregierung: „Stand der Dinge ist, dass die nationale Finanzierung in Ungarn nicht steht. Aber es sind alle erforderlichen Maßnahmen getroffen worden, es bestehen die Ausschreibungen, die Vergabe ist noch nicht erfolgt. Sobald die Finanzierung auf ungarischer Seite steht, werden wir auch mit unseren Planungen fortsetzen auf österreichischer Seite, da dadurch gewährleistet ist, dass die Wasserzuleitung kommen wird.“