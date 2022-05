Neuer Verein soll Weintourismus forcieren

Als Bindeglied zwischen Tourismus, Weinwirtschaft, Politik und Kultur soll der Verein bestehende Angebote sichtbar machen und erweitern. In vielen Ländern werde burgenländischer Wein getrunken. „Es ist wesentlich und wichtig, die Menschen außerhalb des Burgenlandes auch ins Burgenland zu holen, um diesen Wein zu genießen“, sagte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Mittwoch.

Neuer Verein „Weintourismus Burgenland“

Der Verein „Weintourismus Burgenland“ soll die Winzer bei ihren touristischen Angeboten unterstützen. Geplant sind Events, Verkostungen und neue Veranstaltungsformate. Das bestehende Angebot soll sichtbar gemacht und mittels Kampagnen verstärkt kommuniziert werden, sagte Christian Zechmeister, der als Geschäftsführer des neuen Vereins vom „Österreich Wein Marketing“ ins Burgenland zurückkehrt. Er will durch die burgenländischen Betriebe touren, um das „weintouristische Wissen“ der Gastgeber zu erhöhen, sodass diese die Angebote ihren Gästen vermitteln können.

Tunkel sieht großes Potential

Außerdem werde es Maßnahmen im Bereich der Infrastruktur geben, kündigte Zechmeister an. „Wir arbeiten mit einem Produkt, das Alkohol enthält“, so Zechmeister, folglich müsse auch dafür gesorgt werden, dass die Gäste sicher von Verkostungen zurück in ihre Unterkünfte kommen. Ein physischer Anlaufpunkt für den Weintourismus soll unter dem Schlagwort „The Houses of Wine“ in Donnerskirchen geschaffen werden.

Das Potenzial sei groß, meinte Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Schon 20 Prozent der Touristen würden wegen des Weines ins Bundesland kommen. „Wir stehen aber erst am Anfang. Ich denke, wir haben hier große Chancen, aber auch sehr viel zu tun“, betonte er. Erste kleinere Projekte des neuen Vereins sollen im Sommer vorgestellt werden.

ORF/A. Herbst

Zechmeister: „Spannende und herausfordernde Aufgabe“

Als Geschäftsführer für den Weintourismus im Burgenland zuständig zu sein, sei für ihn eine spannende und herausfordernde Aufgabe, sagt Christian Zechmeister im ORF Burgenland-Interview über seine Rückkehr ins Burgenland. Er war mehrere Jahre Geschäftsführer der Wein Burgenland, 2019 wechselte er zum „Österreich Wein Marketing“ – und kehrt eben jetzt ins Burgenland zurück.

Man könne in diesem Bereich einen Mehrwert für den Tourismus und die Weinwirtschaft schaffen, so Zechmeister weiter. Es reize ihn, das mit „neuen Ideen und Projekten zu befüllen“. Die Wertschöpfung und Wertschätzung für den Wein soll durch den neuen Verein erhöht werden. Darüber hinaus soll die Übernachtungsdauer im Burgenland erhöht werden. Es werden neue Projekte entwickelt, das Weinangebot soll sichtbar gemacht werden, erklärt Zechmeister.

Ob es einen neuen Verein neben der Wein Burgenland und dem Weinbauverband überhaupt brauche, sagt Zechmeister: „Ich glaube, dass man hier eine enge Zusammenarbeit haben wird. Aber die Zielsetzung der einzelnen Vereine ist eine komplett unterschiedliche. Der Weinbauverband ist die Interessensvertretung der Weinwirtschaft und ist speziell auf die Produktion, auf Weinbau-Kellerwirtschaft ausgerichtet. Die Wein Burgenland führt das Weinmarketing.“

Er sehe seine Rückkehr ins Burgenland nicht als Abstieg, sondern als „logischen nächsten Schritt“, sagt Zechmeister. „Was ich hier im Burgenland machen darf, ist, eigene Ideen neu zu entwickeln, ganz aktiv die nächsten Jahre den Bereich Weintourismus mitzugestalten“, so Zechmeister.