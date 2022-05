Bildung

Lange Nacht der Forschung mit Landhaus

Die Lange Nacht der Forschung am Freitag wird im Burgenland an 13 Standorten begangen. Erstmals öffnet auch das Landhaus in Eisenstadt seine Türen – Gastvortragende und wissenschaftliche Mitarbeiter des Landes werden Einblicke in den Forschungsalltag bieten.