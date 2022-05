Geld zurück mithilfe der Lohnsteueraktion

Die Arbeitnehmerveranlagung bietet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Möglichkeit, jedes Jahr einen gewissen Lohnsteueranteil zurückzubekommen. Im Schnitt geht es dabei laut Arbeiterkammer (AK) um 560 Euro. Weil aber viele Arbeitskräfte diese Arbeitnehmerveranlagung nicht durchführen, bleiben österreichweit jedes Jahr 200 Millionen Euro beim Finanzamt liegen.

Lohnsteueraktion soll informieren

In Kooperation mit dem Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) veranstaltet die Arbeiterkammer daher die sogenannte Lohnsteueraktion. Seit Jahren werden dabei AK-Mitglieder bei der Arbeitnehmerveranlagung von Steuerexperten beraten und unterstützt. So auch in den vergangenen acht Wochen.

Mehr als 1.500 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nahmen das Angebot im Burgenland in Anspruch und bekamen dabei mehr als eine Million Euro rückerstattet. Die höchste Gutschrift betrug mehr als 8.000 Euro. Die Möglichkeit zur Lohnsteuerberatung besteht auch weiterhin, heißt es von der Arbeiterkammer.