Gericht

Sexueller Missbrauch: Arzt vor Gericht

In Eisenstadt steht am Dienstag ein Arzt vor Gericht. Er soll zwei Patientinnen sexuell missbraucht haben – und zwar in der Aufwachphase nach einer Sedierung. Tatort war eine Arztpraxis im Südburgenland. Der Angeklagte bekannte sich vor Gericht nicht schuldig.