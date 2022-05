Zugunglück: Warten auf Gutachten

Das Gutachten soll klären, ob menschliches Versagen an dem Unfall schuld war oder nicht und warum der Zug zu schnell unterwegs war. Erst wenn dieses Gutachten vorliegt, kann die Staatsanwaltschaft ihre Arbeit aufnehmen. Das könne aber noch einige Wochen dauern, hieß es am Montagvormittag von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt. Die Bauarbeiten an der Strecke gehen unterdessen weiter. Züge können zwar planmäßig, aber vorerst nur auf einem Gleis, an der Unfallstelle vorbeifahren. Die Reparaturen des zweiten Gleises und der Weiche sollen laut ÖBB noch bis 26. Mai dauern.

Verabschiedung für getöteten Musikers

Für den verstorbenen Musiker aus Eisenstadt wird es am kommenden Freitag um 15.00 Uhr in der Bergkirche eine Verabschiedung geben. Die Urne des 25-Jährigen wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie beigesetzt.