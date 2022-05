Saison endet für Gunners im Halbfinale

In der Halbfinalserie gegen die Gmunden Swans waren die Oberwarter chancenlos und mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. Auch der Kapitän der Oberwarter, Sebastian Käferle, sagte, dass die Oberösterreicher in dieser Saison überlegen waren. Man habe sich gegen Gmunden extrem schwergetan. „Die haben uns unsere Grenzen aufgezeigt“, bilanzierte Käferle. Oberwart habe es nicht geschafft, die Swans richtig unter Druck zu setzen und diese hätten ihre Stärken voll und ganz ausspielen können und verdient gewonnen.

Käferle: Gemischte Gefühle

Insgesamt seien die Oberwarter mit der Saison, die für die Südburgenländer von Höhen und Tiefen geprägt war, aber zufrieden, so der Kapitän. Die Mannschaft habe nach starken Anfangsschwierigkeiten ihren Flow gefunden, aber dann habe ihr das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung gemacht und sie wieder sehr weit zurückgeworfen. Im Endeffekt könne man auch mit einem Viertelfinalsieg gegen Kapfenberg zufrieden sein. „Ich glaube, man geht mit gemischten Gefühlen aus der Saison raus“, so Käferle. Jetzt müsse man abschalten, vergessen, ein bisschen regenerieren und dann in die Zukunft schauen.

Im Cup kam Aus erst im Finale

Nicht nur in der Liga können die Oberwarter zufrieden sein, im Cup schafften es die Gunners ins Finale, mussten sich da aber BC Vienna geschlagen geben. Die Wiener kämpfen in den kommenden Wochen auch noch in der Liga um den Meistertitel gegen die Gmunden Swans.