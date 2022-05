Spitzenkoch Kroboth präsentiert Kochbuch

Der gelernte Jurist und Koch aus Leidenschaft, Philipp Kroboth, ist wieder da. Nach der langen Auszeit war sein Publikum schon hungrig. Zur Präsentation seines ersten Kochbuchs brachte Philipp Kroboth Süßes mit. Im Buch „HONIGLIEBE“ verrät der Drei-Hauben-Koch und Neo Imker, dass Honig noch viel mehr kann. Neben Süßspeisen aller Art verfeinert das Naturprodukt auch Pikantes.

ORF

Erstes Kochbuch präsentiert

Kurz vor der Wiedereröffnung seines Restaurants in Litzelsdorf kochte Philipp Kroboth eine Stelze mit einer Senf Honigkruste. „Das muss man sich richtig schön süßlich und scharf vorstellen – die Kombination kennt man ja. Ziegenkäse mit Senf und Feigen und bei der Stelze das Fleischige und Gekochte mit der Glasur und dem Senf und dem Honig – das ist einfach gschmackig“, so Kroboth.

Nach seiner schweren Coronaviruserkrankung genießt er es wieder in der Küche zu stehen. „Ich habe 20 Kilogramm abgenommen und mehr oder weniger das Gehen wieder lernen müssen. In der Stunde, in der ich vom Tiefschlaf aufgewacht bin, habe ich erfahren, dass ich die dritte Haube bekommen habe“, sagte Kroboth.

ORF

Der gelernte Jurist hat sich vom Praktikanten in renommierten Restaurants auf der ganzen Welt zum Hauptkoch hochgearbeitet. Heute umgibt ihn und seine Familie eine einzige Idylle. Philipp Kroboth hat den Gutshof seiner Schwiegereltern gepachtet und betreibt mit seiner Frau eine biologische Landwirtschaft, wo noch Pingauer Ziegen zu finden sind.

ORF

Weitläufige Idylle am Gutshof

„Wir sind da eine der wenigen im Burgenland, die im Herdebuch stehen. Das ist eine typische Nutzungsrasse. Sie kann also sowohl den Landschaftsbereich in unserem Wald pflegen, als auch Milch liefern. Aber auch das Fleisch ist gut verwertbar. Ziegenmilch ist deshalb so super, weil die Eiweiße besser aufgespalten sind als bei der Kuhmilch und damit besser verträglich“, sagte Kroboth. Gemolken wird einmal am Tag.

Sendungshinweis „Burgenland heute“, 15.5.2022

Mindestens soviele Vitamine holt Philipp Kroboth aus dem Honig. Seit kurzem ist er ausgebildeter Imker. „Wir haben immer mehr versucht auf Lagen zu gehen, sprich die verschiedenen Orte und Pflanzen, wo die Bienen stehen im Honig einzufangen“, so Kroboth. In der Natur hat sich Philipp Kroboth nach seiner Coronaviruserkrankung wieder erholt. Demnächst geht es wieder los in seinem Restaurant. Bis dahin empfiehlt er die Stelze mit Kren und einem guten Stück Brot.