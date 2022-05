Zahl der Infizierten weiter rückläufig

107 neue Coronavirusfälle wurden am Sonntag gemeldet. Weil sich mehr Leute von einer Infektion wieder erholen, als neue Fälle dazukommen, ging die Zahl der aktiven Fälle weiter zurück. Am Sonntag waren im Burgenland 2.081 Personen infiziert. Am Samstag waren es um 112 mehr – mehr dazu in 150 Neuinfektionen.

ORF

Kaum Veränderungen bei CoV-Spitalspatienten

In den burgenländischen Spitälern blieb die Lage am Sonntag weitgehend unverändert. 48 Covid19-Patientinnen und Patienten wurden auf den CoV-Stationen der heimischen Spitäler noch betreut. Davon befanden sich sechs Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Bisher haben sich mehr als 240.100 Menschen im Burgenland zumindest einmal gegen das Virus impfen lassen.