Saisonende: Gunners scheitern an Gmunden

Oberwart war von Beginn an chancenlos. Gmunden hält die gesamte Spielzeit über die Führung. Nach zwei Vierteln beträgt der Rückstand der Gunners schon 25 Punkte. Gmunden verteidigt danach den Vorsprung geschickt. Am Ende verliert Oberwart 79:99 und die Serie 0:3. „Gratulation an Gmunden für den Sieg in der Serie. Auch heute waren sie uns einfach um ein oder zwei Klassen überlegen“, so Gunners-Coach Horst Leitner.

sky sport austria

Saisonende für Oberwart

Bei Oberwart ist der Grieche Chatzinikolas einer der wenigen in Normalform und erzielt 15 Punkte. Die Saison für Oberwart ist zu Ende. Gmunden trifft im Finale auf den BC Vienna – mehr dazu in BC Vienna trifft im Finale auf Gmunden.

Zweite Liga: Meistertitel-Entscheidung verschoben

In der zweiten Liga ist die Entscheidung über den Meistertitel vorerst aufgeschoben. Die Blackbirds Güssing/Jennersdorf verlieren Spiel 2 bei Fürstenfeld mit 45:62. Die Entscheidung fällt dann kommenden Samstag in Spiel 3 zu Hause in Güssing.