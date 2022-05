Hans Orsolics ist 75

Hans Orsolics, Profiboxer, Sänger, und vom Leben gebeutelter Überlebenskünstler kam in Neuberg am 14. Mai 1947 zur Welt. Gerhard Orsolics, ein Kusin zweiten Grades, lebt nach wie vor in der einstigen Heimat – im Bezirk Güssing – und weiß so Einiges vom Hansi zu erzählen. Bis zum Schulbeginn habe er in Neuberg gelebt, so sein Kusin – dann sei die Familie nach Wien gezogen , aber in den Ferien immer hergekommen.

Seine Jugend verbrachte Hans Orsolics in Wien Ottakring, mit zwölf Jahren begann er zu boxen. „Ich glaube, er ist durch Jugendfreunde zum Boxen gekommen und dann hat er irgendwann den Rauchfangkehrer aufgegeben und wurde Boxer“, so Gerhard Orsolics.

Einzigartige Karriere

Es folgte eine für Österreich einzigartige Karriere. Orsolics wurde im Alter von nur 20 Jahren zum damals jüngsten Europameister und konnte diesen Titel mehrere Male verteidigen. Natürlich freute man sich auch in seiner Heimatgemeinde mit ihm. Doch nach einigen Rückschlägen beendete Orsolics mit nur 28 Jahren seine Box-Laufbahn und das Blatt wendete sich – Alkoholprobleme, Lokalschulden, Schlägereien, Gefängnis – er lernte die Kehrseite der Medaille nur allzu gut kennen.

Ausschnitt „Mei potschertes Leben“

Nummer eins Hit

Mitte der 80er Jahre schien Hans Orsolics ganz unten angekommen – doch es kam anders. „Mei potschertes Leben“ – ein Lied, das sein Leben auf so ehrliche und authentische Weise beschrieb, schlug ein – es war drei Wochen lang Platz eins der Hitparade – es ging wieder bergauf. Jeder sei froh gewesen, dass er sich wieder auf die Füße stellen konnte, so sein Kusin.

Eine neue Liebe, ein neuer Job schienen das Glück zu perfektionieren – doch 2009 ein weiterer Tiefschlag – Diagnose Lungenkrebs. Die Höhen und Tiefen schienen in Hansi’s Leben kein Ende nehmen zu wollen. Der Stehaufmann Orsolics meisterte aber auch diesen Schicksalsschlag, er lebt heute zurückgezogen in einer Wiener Gemeindebauwohnung, bewahrte sich aber trotz allem sein freundliches, herzliches Wesen. Nach Neuberg kommt Hans heute eigentlich nicht mehr oft, vergessen hat man ihn hier aber dennoch nicht.