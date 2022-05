„ProWein“: Burgenland stark vertreten

Es ist das große Treffen der Weinbranche. Händler, Gastronomen, Weinliebhaber und die Winzer selbst verschaffen sich in den 13 Messehallen einen Überblick. Italien ist mit 1.400 Austellern die größte Nation. In Halle fünf direkt neben dem deutschen Gastgeber präsentiert sich Österreich. 280 Winzerinnen und Winzer aus Österreich sind dabei – 80 davon aus dem Burgenland.

Bei der ProWein in Düsseldorf dabei zu sein, ist für die heimischen Winzerinnen und Winzer besonders wichtig, denn Deutschland ist auch der größte Exportmarkt. 43,7 Prozent des Exportes gehen nach Deutschland, besonders gefragt sind die burgenländischen Rotweine, der Anteil an Weißwein steigt aber stetig. Rund um die Messe in Düsseldorf gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm bei dem sich die Winzer präsentieren, auch die Weinakademie Rust ist unter den Austellern.