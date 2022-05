Politik

Länder wollen mehr Unterstützung für Familien

Die Familienreferenten der Länder haben sich beim heutigen Treffen in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) – angesichts des Ukraine Krieges – für mehr Unterstützung für Familien ausgesprochen. Sie fordern etwa Maßnahmen gegen die Teuerung und gegen Kinderarmut.