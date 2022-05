Landesparteitag: SPÖ in Wahlkampf gestartet

Die SPÖ organisierte den Landesparteitag als Großveranstaltung in der Messehalle in Oberwart, nachdem der Parteitag coronavirus-bedingt verschoben werden musste. Rund 1.700 Gäste sind vor Ort, darunter 324 Delegierte. SPÖ-Landesparteivorsitzender Hans Peter Doskozil soll zum zweiten Mal zum Parteichef gewählt werden. Im September 2018 hatte er damals Hans Niessl in dieser Funktion abgelöst und 98,4 Prozent Zustimmung erhalten.

Doskozil: „Alles für die Menschen“

Gegen 10.25 Uhr betrat Doskozil die Bühne für seine Rede. Er bekam Standing Ovations noch ehe er einen Satz gesagt hat. „Es ist ein bewegender Moment, ich bin überwältigt“, sagt er. Doskozil bedankte sich der Bundesparteivorsitzenden Pamela Rendi-Wagner und Ex-Kanzler Christian Kern. Die Hauptaussage der Rede des Landeshauptmanns war, dass alles was getan wird, für die Menschen sein müsse. Es dürfe nicht um Funktionen und Ämter gehen. „Die Aufgabe der Sozialdemokratie ist den Menschen zu dienen“, so der Landeshauptmann. Die Ära von Bruno Kreisky bezeichnet er als „goldene Jahre“.

Doskozil nahm auch Bezug zum Krieg in der Ukraine. Er sagte, dass das Burgenland sich als einziges Land vor Ort informiert habe. Man dürfe nicht den Blick auf das Wesentliche verlieren. Der Krieg habe unwahrscheinliche Auswirkungen auf die Sicherheitspolitik in Europa. Doskozil verwies auf seine konsequente Linie in der Migrationsfrage in den vergangenen Jahren und dass es „strukturelle Veränderungen“ in der Flüchtlingspolitik brauche. „Jetzt ist die Situation aber die, dass den Ukrainern geholfen werden muss. Das Burgenland hat eine lange Tradition, wenn es um Hilfe geht.“

Weiters ging Doskozil auf die durch den Krieg entstandenen gestiegenen Energiekosten ein. Er kritisierte die Bundesregierung, die keine neuen Lösungen präsentieren würde – sondern es sei die Energie Burgenland, die an neuen Lösungen arbeite. So würde man an der Erzeugung von Wasserstoff arbeiten.

Doskozil will Wahlplakate abschaffen

Gegen Ende seiner Rede bekräftigte Doskozil noch einmal, dass man nicht den Konzernen verpflichtet sei, sondern man sei den Menschen verpflichtet. Weiters wolle er ein Parteispendenverbot etablieren. Er wolle eine Spendenobergrenze bei Landtagswahlen festlegen, die bei 300.000 Euro liegen werde. Ebenso wolle er den Versuch starten, bei der nächsten Landtagswahl ein Plakatierverbot umzusetzen.

Um 9.00 Uhr begann der Landesparteitag mit dem Einmarsch von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil mit dem SPÖ-Team, Ehrengästen und 171 Spitzenkandidaten und -innen. Davor gingen Kinder, die die Buchstaben „SPÖ Burgenland" trugen. Alle Spitzenkandidaten und Spitzenkandidatinnen hielten einen roten Luftballon mit der Aufschrift „Mit Mut. Mit Weitblick.“ – diese wurden auf der Bühne in die Höhe steigen gelassen. Aus den Bundesländern kamen etwa der niederösterreichische Landesparteichef Franz Schnabl und Georg Dornauer aus Tirol. Unter den Gästen fanden sich weiters ÖFB-Präsident Gerhard Milletich und der Forschungskoordinator im Burgenland, Werner Gruber.

Rendi-Wagner, Kern, Androsch im Interview

Gegen 9.45 Uhr begann eine Interviewrunde mit SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner, Ex-Kanzler Christian Kern und dem früheren Vizekanzler Hannes Androsch. Bei der Interviewrunde wurde vor allem die Bundesregierung und im Speziellen die ÖVP ins Visier genommen. „Als ich gehört habe, dass der junge Mann (Kurz, Anm.) das Regierungsamt verlässt, hab ich mir einen eingeschenkt – und noch zwei, drei und dann hab ich den Arbeitstag beendet“, rechnete Ex-Kanzler Kern ab. Die ÖVP sei „nicht in der Lage, Probleme zu identifizieren“ und Lösungen zu präsentieren: „Weil sie nur in Pressekonferenzen denken“, meinte Kern. Ähnlich klang Androsch, der auf die Nachwirkungen des Krieges in der Ukraine verwies: „Wir werden eine Wohlstandsverschiebung erleben.“ Gefordert sei vor allem eine entsprechende Energiepolitik: „Es braucht eine dazu fähige Bundesregierung“, so Androsch.

Die Bundesparteichefin stellte dabei mit Verweis auf den Bundesparteitag der ÖVP in Graz ebenfalls am Samstag fest, dass es einen Unterschied mache, wer regiert: „Ich bin stolz auf das Burgenland und ich bin stolz auf den Landeshauptmann.“ „Dort trifft sich der ehemalige Kurz-Anbetungsverein, und ändert wieder einmal seine Farbe. Das wird ihnen auch nix nützen. Sie haben einen neuen Parteiobmann, der so tut als hätte er mit den Machenschaften der vergangenen Jahre nichts zu tun. Hier in Oberwart werden handfeste Vorschläge dafür diskutiert, wie sich Menschen Leben wieder besser leisten können“, so Rendi-Wagner.

„Wir müssen alle dafür kämpfen, dass der Unterschied nicht nur im Burgenland spürbar ist, sondern dass wir wieder die stimmenstärkste Partei werden und ich mit euch gemeinsam die nächste Bundesregierung bilden kann“, hoffte Rendi-Wagner auf eine baldige Nationalratswahl und erhielt dafür regen Zuspruch von den Funktionären. Rendi-Wagner saß während der Reden nicht an Doskozils Tisch – wo das burgenländische Regierungsteam Platz genommen hatte – sondern am Nebentisch.

Große Viktor-Adler-Plakette für Hans Niessl

Altlandeshauptmann Hans Niessl wurde für seine Verdienste für die SPÖ mit der Großen Viktor-Adler-Plakette geehrt. Er habe die Anzahl der Beschäftigten im Burgenland während seiner Amtszeit auf über 100.000 gedrückt und die Bildungslücke geschlossen: „Wir wurden als das Land der Bildungsschande bezeichnet. Heute haben wir die höchste Maturantenquote Österreichs.“ Kleines Hoppala: Rendi-Wagner hatte während ihres Interviews die Ehrung verraten – sie sollte eine Überraschung sein. Auch der langjährige Bürgermeister der Gemeinde Neustift an der Lafnitz Johann Kremnitzer wurde geehrt.

Zentrale Themen werden festgelegt

Begrüßt wurden die Gäste in der Inform-Halle von Landesgeschäftsführer Roland Fürst, der sich zuversichtlich zeigte, dass die SPÖ bei der nächsten Wahl österreichweit geschlossen auftritt und „mit Abstand“ die stärkste Partei wird. Das was ÖVP, Grüne und FPÖ in den vergangenen Jahren „kaputt gemacht haben, werden wir reparieren müssen“, stellte Fürst fest. Gefordert wurde von ihm, auch an die Bundespartei gerichtet, die Einführung des Mindestlohns von 1.700 Euro netto.

An dem Landesparteitag werden ebenfalls die Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt. In Zukunft werde es sieben statt bisher vier geben, um alle sieben Bezirke zu vertreten. Im Amt bleiben Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landtagspräsidentin Verena Dunst, neu hinzu kommen die Landesräte Heinrich Dorner und Leonhard Schneemann, Landesrätin Daniela Winkler sowie die beiden Landtagsabgeordneten Dieter Posch und Ewald Schnecker. Mit einem Leitantrag wird die SPÖ ihre zentralen Themen festlegen – die sind Mindestlohn, Pflege, sozialer Wohnbau, Ausbau der Gesundheitsversorgung und erneuerbare Energie. Außerdem wird die SPÖ in den Gemeinderatswahlkampf für die Wahlen am 2. Oktober starten. Dass die Bundesparteichefin zum Parteitag kommt, ist erst seit Wochenanfang bekannt. Bisher war das Verhältnis zwischen Doskozil und ihr konfliktreich.

„Kein Lampenfieber“

Vor Beginn des Landesparteitages antwortete Doskozil auf die ORF Burgenland-Frage, ob er politisches Lampenfieber habe, dass er das nicht habe, denn es seien an dem Tag Familienmitglieder vor Ort. Auch SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner sei ein Familienmitglied – und wie in allen Familien, gäbe es eben auch Diskussionen, aber es seien keine Konflikte. Auch Rendi-Wagner sagte, dass es an diesem Tag nicht um Konflikte gehe. Es zeige sich, dass es einen Unterschied mache, wer ein Bundesland regiere und sie sei froh, hier zu sein. Vor der Bühne gab es dann eine herzliche Begrüßung.