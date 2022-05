Pottendorfer Linie wieder eingleisig befahrbar

Das zweite Gleis ist so schwer beschädigt, dass man bei den ÖBB mit Sanierungsarbeiten von zwei Wochen rechnet. Aus jetziger Sicht gehe man davon aus, dass der zweigleisige Betrieb auf der Pottendorfer Linie am 26.5.2022 wieder aufgenommen werden könne, hieß es Mittwochnachmittag in einer Aussendung der ÖBB. Bis zur Aufhebung des Schienenersatzverkehrs werden Reisende weiterhin ersucht, mehr Zeit einzuplanen.

Die Suche nach der Ursache des Zugunglücks von Montagabend, bei dem ein junger Eisenstädter Musiker starb, dauert an – mehr dazu in Zugunglück: Staatsanwaltschaft ermittelt.