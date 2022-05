Prozess nach Banküberfall in Rohrbach

Die Anklage wirft dem 39-Jährigen Raub mit gefährlicher Drohung und damit verbundener Gefahr für Leib und Leben vor. Sowohl beim Überfall in Rohrbach bei Mattersburg im Jänner als auch ein Monat später in Bockfließ (Bezirk Mistelbach, Niederösterreich) soll der Mann mit einer täuschend echt aussehenden Softair-Pistole die jeweilige Bank-Filiale betreten, die Angestellten bedroht und Geld gefordert haben. Insgesamt soll der Angeklagte dabei 41.000 Euro erbeutet haben. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand.

LPD-Bgld

Sowohl in Rohrbach, als auch in Niederösterreich konnte der Mann zu Fuß flüchten. Am 22. März gab die Staatsanwaltschaft Eisenstadt schließlich bekannt, dass der mutmaßliche Bankräuber verhaftet worden sei. Zum Verhängnis wurde ihm die Kleidung, die er beim Überfall in Rohrbach trug – die Ermittler bezeichneten diese als „relativ aufwändig“ und konnten herausfinden, wo sie gekauft wurde. Ein Abgleich der Bankdaten führte zu dem Angeklagten.

Strafrahmen: Ein bis zehn Jahre Haft

Außerdem konnte dem 39-jährigen nachgewiesen werden, dass er mit seinem Handy in der Nähe des Tatortes telefoniert hatte. Der Angeklagte zeigte sich in der Untersuchungshaft umfassend geständig. Ihm drohen bei einem Schuldspruch zwischen ein und zehn Jahren Gefängnis.