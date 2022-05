AK fordert faire Verteilung „öffentlicher Güter“

Am Mittwoch tritt die Vollversammlung der Arbeiterkammer Burgenland zur 6. Sitzung der 15. Funktionsperiode zusammen. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bericht des Präsidenten Gerhard Michalitsch auch insgesamt 37 Anträge.

„Nicht nur Reiche sollen sich See-Zugang leisten können“

„Es geht in Wirklichkeit um den Bereich Gesundheit, es geht um den Bereich Verkehr. Es geht aber auch um den Bereich Freizeit, denn es ist ein großes Gut, wenn man in Freibäder gehen kann, um günstige Preise oder sogar gratis Seen benutzen kann. Es geht darum, dass sich nicht nur Reiche einen See-Zugang leisten können, sondern dass die breite Bevölkerung ebenfalls in diesem Bereich die Möglichkeit hat, die Natur genießen zu können, die Freizeit gestalten zu können“, sagte Michalitsch.

AK Burgenland

Bernd Weiß neuer AK-Vizepräsident

Neuer AK-Vizepräsident wird Bernd Weiß. Er ist Betriebsratsvorsitzender der Energie Burgenland und Vorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten im Burgenland. Der 34-jährige Eisenstädter löst damit Christian Dvorak ab.