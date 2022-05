283 Neuinfektionen

Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 116.760. Das Burgenland hat zwei Todesfälle zu beklagen: eine 92-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sowie eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart sind im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 55 an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 240.079 BurgenländerInnen mindestens ihre erste Teilimpfung der COVID-19-Schutzimpfung erhalten. 187.113 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

7-Tage-Inzidenzen der burgenländischen Bezirke

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 522,50. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken: