Seefestspiele mit höchster Kulisse in der Geschichte

Seit Wochen wird auf der Seebühne in Mörbisch am neuen Bühnenbild für das Musical „Der König und ich“ gebaut. Gestern wurden die letzten Meter des goldenen Tempels vom König von Siam angeliefert. Für Generalintendant Alfons Haider ist das ein Meilenstein: „Der goldene Turm ist da. Die Freiheitsstatue ist noch da, wird aber übermorgen verschwinden. Und das ist das optische Zeichen: Das Musical ist endgültig in Mörbisch angekommen.“ Die Freiheitsstatue bekommt allerdings einen von Weitem sichtbaren Ehrenplatz auf dem Festspielgelände, sie wird beim Bühnenaufgang auf das Dach der Portierloge montiert.

ORF

27 Ortswechsel

Insgesamt hat es sechs Stunden gedauert, bis die Turmspitze fertig montiert werden konnte. Seit heute ragt ein 50 Meter hoher goldener Palast in den Mörbischer Himmel. „Das Bühnenbild ist wieder mal gigantisch, es ist ein Cinemascope-Hollywoodfilm-Bühnenbild. Wir werden 27 Mal den Ort wechseln, das hat es hier auch noch nicht gegeben“, sagt Haider.

ORF

Milica Jovanovic singt „Anna“

Die Seefestspiele Mörbisch nutzten die neue Kulisse auch gleich für ein Fotoshooting mit der Hauptdarstellerin Milica Jovanovic. Sie singt die Anna im Musical „Der König und ich“ von Hammerstein und Rogers. „Ich habe schon Rogers und Hammerstein gesungen. Sieben Jahre lang war ich die Maria in ‚Sound of Music‘ in Salzburg. Das war ja auch eine Gouvernante, jetzt darf ich auch wieder in die Gouvernante schlüpfen und die Kinder in Siam unterrichten“, sagte Jovanovic.

Bereits in wenigen Wochen beginnen die Proben auf der Seebühne in Mörbisch. Am 14. Juli ist Premiere von „Der König und ich“.