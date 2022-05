Polizei wirbt mit Video um Nachwuchs

Fast drei Minuten dauert das selbst gestaltete Video, in dem die burgenländische Polizei um neue Kräfte wirbt. „Es ist so, dass in den nächsten Jahren viele Polizistinnen und Polizisten in Pension gehen werden. Und es erfordert auch die Arbeit der Polizei, dass wir zusätzliche Kräfte benötigen“, so Landespolizeidirektor Martin Huber über die Wichtigkeit des Polizei-Nachwuchses.

Beworben wird im Video vor allem das vielseitige Einsatzfeld der Polizei. „Vom Streifenpolizisten, über den Verkehrspolizisten bis hin zum Kriminalpolizisten oder Hundeführer, ist der Dienst in der Polizei

abwechslungsreich“, so Huber.

30 neue Polizistinnen sollen ausgebildet werden

Für eine Bewerbung muss man mindestens 18 Jahre alt sein, einen Führerschein besitzen und keine Vorstrafen haben. Zudem müssen Männer den Präsenz- oder Zivildienst absolviert haben. Im nächsten Lehrgang werden 30 neue Polizistinnen und Polizisten ausgebildet. Die Bewerbungsfrist endet am 30. Mai.