Markus IRO ist Weingut des Jahres

Bei der heurigen Weinprämierung wurden 677 Weine mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Ins Finale haben es 88 Weine von 61 Betrieben geschafft. Weingut des Jahres ist das Weingut Markus IRO aus Gols, dessen acht eingereichte Weine mit sieben Goldmedaillen prämiert wurden. Insgesamt wurden in 17 Kategorien 15 Betriebe ausgezeichnet.

ORF

Weine von 45 Verkostern bewertet

In Summe wurden dieses Jahr 1.661 Proben zur Weinprämierung eingereicht. Die Weine wurden in 3er-Flights von insgesamt 45 Verkostern in 24 Kommissionen bewertet. „Der Wein ist das Aushängeschild der burgenländischen Landwirtschaft, daher wollen wir unseren Winzerinnen und Winzern sowie ihren hervorragenden Produkten eine gebührende Bühne bieten, um ihre herausragenden Leistungen auszuzeichnen", so Nikolaus Berlakovich, Präsident der Burgenländischen Landwirtschaftskammer.