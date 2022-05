Raimann nach NFL-Draft: „Wahnsinnsgefühl“

Die vergangenen Tagen zählten zu den aufregendsten seines bisherigen Lebens. Seit dem 29. April ist der Zwei-Meter-Hüne Teil des NFL-Teams Indianapolis Colts. Die Tage rund um den Draft waren extrem intensiv, erzählte Raimann. Ihm sei ein Stein vom Herzen gefallen, es sei ein Wahnsinnsgefühl und unbeschreiblich.

„Ein unbeschreibliches Gefühl“

Beim Draft wurde Raimann vom Manager und dem Trainer der Colts angerufen und darüber informiert, dass er ausgewählt wird. Diesen Moment konnte er gemeinsam mit seinen Eltern genießen. „Das war super, dass sie für die Woche hier waren, und meine Eltern in die Arme nehmen zu können, nachdem ich den Anruf bekommen habe, war einfach ein unbeschreibliches Gefühl. Ich war sehr froh, dass sie es geschafft haben, zu kommen“, so Raimann.

AP/Butch Dill

„Inspiration für nächste Generation sein“

Jetzt beginnt der Job-Alltag des Jung-Profis. Das erste Trainingscamp gibt es schon diese Woche. Auch der Vertrag bei den Colts wird diese Woche unterzeichnet. „Es ging mir nie darum, das meiste Geld zu machen, es ging darum, Football zu spielen und eine Inspiration für die nächste Generation an Football-Spielern zu werden und einfach der bestmögliche Footballspieler zu werden.“

Der Moment, der Raimann zum NFL-Spieler machte

Bernhard Raimann ist vorerst am Ziel seiner Träume. Seine Karriere als NFL-Spieler möchte er genießen. Sein sportlichee Ehrgeiz ist jedenfalls groß. Er will dazu beitragen, dass sein Team Großes erreichen kann. „Ich glaube, wir haben auf jeden Fall Chancen in die Play-offs zu kommen. Ich glaube auch, dass wir ein sehr guter Super Bowl Bewerber sind. Ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall das Potential dazu haben, den ganzen Weg zu gehen.“ Die neue Saison beginnt Anfang September.