Zugunglück wahrscheinlich „menschliches Versagen“

Dellemann sprach von einer großen Tragödie. Die Ermittlungen für die konkrete Unfallursache laufen noch, aber ein technisches Gebrechen könne ausgeschlossen werden, so die stellvertretende Generaldirektorin der Raaberbahn. „Wir vermuten ein menschliches Versagen.“ Vermutungen und Gerüchte, dass Bahnweichen falsch gestellt wurden, wollte Dellemann nicht bestätigen. „Die Untersuchungen laufen noch, es ist ein Sachverständiger beauftragt, der genau diese Überprüfungen macht.“ Die Strecke und die Züge seien noch nicht komplett automatisiert, in der Zukunft wolle man hier einen höheren Grad der Automatisierung erreichen, so Delleman.

Strecke ab Mittwochabend wieder freigegeben

Die Oberleitung sei einen Kilometer lang beschädigt, die Leitungen seien runtergerissen worden, bei den Gleisanlagen seien ungefähr 500 Meter zerstört und die zwei Ventus-Zuggarnituren seien komplett beschädigt. „Wir rechnen damit, dass die Strecke morgen Abend für die ersten Züge freigegeben wird.“ Der Fahrplan werde eingehalten, in Kooperation mit der ÖBB werden die Reisenden keine Ausfälle bemerken, so Dellemann.

Ein Toter und mehrere Verletzte

Das Unglück hatte sich am Montag kurz nach 18.00 Uhr auf der Pottendorfer Linie ereignet. Es handelt sich bei dem verunglückten Zug laut ÖBB um den Pendlerzug REX 7657, der in Deutschkreutz um 17.15 Uhr losfuhr und über Wien nach Bratislava unterwegs war. Der „Ventus“-Zug der Raaberbahn war entgleist. Einer der sechs Wagen der Doppelgarnitur stürzte in ein Feld.

Bei dem Unglück ist der 25-jährige Musiker Daniel Guillen aus Eisenstadt ums Leben gekommen. Der 52-jährige Lokführer aus Ungarn wurde schwer verletzt. Ebenfalls schwer verletzt wurden eine 35-Jährige aus Wien-Floridsdorf und ein 78-Jähriger aus Wien-Landstraße. Zumindest weitere zehn Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen. Insgesamt waren an die 70 Passagiere im Zug.