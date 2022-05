Rendi-Wagner trifft Doskozil am Parteitag

Bei der SPÖ Burgenland läuft der Countdown für den Parteitag am Samstag in der Messehalle in Oberwart. Zuvor musste er wegen Corona einige Male verschoben werden. Wichtigster Tagesordnungspunkt wird die Wiederwahl von SPÖ-Landesparteichef Hans Peter Doskozil in dieser Funktion sein. 2018 übernahm Doskozil den Parteivorsitz von Hans Niessl mit einem Wahlergebnis von 98,4 Prozent. Gewählt werden auch Stellvertreterinnen und Stellvertreter – sieben statt bisher vier, um alle Bezirke zu vertreten.

Pamela Rendi-Wagner dabei

1.500 Funktionärinnen und Funktionäre werden erwartet. Es gibt 324 Delegierte. An der Spitze der Politprominenz steht SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner. Es wird eine Diskussionsrunde mit ihr, Ex-Bundeskanzler Christian Kern und dem ehemaligen SPÖ-Vizekanzler Hannes Androsch geben, heißt es am Montag von der SPÖ Burgenland. Der Parteitag am Samstag beginnt um 9.00 Uhr. Mit dem Ergebnis der Wahl des Vorsitzenden wird um 12.00 Uhr gerechnet.

Thema: Gemeinderatswahlen

Es geht auch um die Gemeinderatswahl am 2. Oktober. Gemeinsam mit dem Landeshauptmann ziehen die 171 Bürgermeisterkandidatinnen und Kandidaten ein. Die Blasmusik Oberwart begleitet den Parteitag. Der Wiener SPÖ Parteichef Michael Ludwig kommt nicht, weil in Wien ein Antragsparteitag stattfindet. Der Kärntner SPÖ-Chef Peter Kaiser ist auf einer Bezirkskonferenz in Kärnten.