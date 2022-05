Soziales

„Buddy“ sorgt für Abwechslung im Pflegeheim

Der Samariterbund verweist im Zusammenhang mit dem internationalen Tag der Pflege am 12. Mai auf die Kampagne #samaritergepflegt. So soll dem Pflegethema wieder ein positives Image verschafft werden. In vielen Einrichtungen wird mit Tieren gearbeitet, wie etwa in Draßburg, wo Pony „Buddy“ für Abwechslung sorgt.