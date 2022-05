Mutmaßliche Diebe bei Kontrolle ertappt

Die Polizei stoppte das Fahrzeug des 25-jährigen Lenkers, weil er zu schnell unterwegs war. Im Wagen saßen zwei 16-jährige Mitfahrer. Im Zuge der Kontrolle stellt sich heraus, dass einer der beiden 16-Jährigen und auch das Fahrzeug bereits im polizeilichen Fahndungssystem aufschienen. Mit dem Wagen wurden bereits im Bezirk Amstätten (Niederösterreich) Diebstähle verübt. Bei einem Mitfahrer bestand ein Festnahmeauftrag nach dem Asylgesetz.

Zur Herkunft der Artikel, die die Polizei im Fahrzeug fand, gaben die Männer an, diese auf der Straße in Wien gefunden zu haben. Die Festgenommenen wurden in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.