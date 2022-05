Erste „Elementarpädagogik“-Absolventen

Die ersten Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudiums Elementarpädagogik der Pädagogischen Hochschule Burgenland wurden heute zum Bachelor of Education graduiert. Der Jahrgang ist der erste in ganz Österreich, der dieses Studium absolviert hat. Die akademische Ausbildung ist eine gesellschaftliche Aufwertung des Berufes der Kindergartenpädagogen. Die insgesamt 28 Absolventinnen und Absolventen haben das Studium berufsbegleitend absolviert. Sie waren dabei in der Regel als Kindergarten- oder Gruppenleiter aktiv.

Der elementarpädagogische Bereich sei für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bei der Veranstaltung. „Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen sind für die meisten Kinder die erste Station außerhalb der vertrauten familiären Umgebung. Da diese in der frühen, für sie sehr sensiblen Lebensphase unheimlich viel lernen, braucht es in den Einrichtungen eine entsprechende Ausbildung auf allen Ebenen“, so Winkler.