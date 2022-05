123 Jahre ARBÖ: Leistbare Mobilität als Grundforderung

Der ARBÖ wurde am 30. April 1899 in einem Wiener Gasthaus als „Verband der Arbeiter-Radfahrer-Vereine-Österreichs“ gegründet. Der ARBÖ habe laut ARBÖ-Vizepräsident Robert Tauber schon damals eine soziale Funktion gehabt. „Bei einem Unfall bekam das Mitglied einen Gulden. Das war damals gar nicht wenig Geld und man muss das in Beziehung setzen, zu der damals nicht-vorhandenen Unfall- und Krankenversicherung“, so Tauber.

ORF

1932 erhielt der ARBÖ seinen jetzigen Namen als „Arbeiter-Rad und Kraftfahrbund Österreichs“. 1957 startete der Pannendienst, 1966 wurde das erste technische Prüfzentrum in Oberwart gegründet. Rasant war in den folgenden Jahren nicht nur die Motorisierung, auch die Mitgliederzahl stieg von knapp 300 auf heute rund 28.000. Auch das Service für die Mitglieder habe sich dramatisch gewandelt „Im Durchschnitt warten unsere Mitglieder gerade 36 Minuten, bis nach dem Absetzen des Notrufs hier auch die Hilfe eintrifft“, so Wolfgang Sodl, ebenfalls ARBÖ-Vizepräsident.

Leistbare Mobilität als Grundforderung

Geblieben sei bis heute – vor allem mit Blick auf die derzeitigen Treibstoffpreise – die Grundforderung des ARBÖ nach Mobilität zu fairen Preisen: „Hier wäre es hoch an der Zeit, dass wir zumindest befristet die Mineralölsteuer reduzieren, mindestens in einem Ausmaß von 50 Prozent“, sagt ARBÖ Präsident Peter Rezar.

ORF

Ein Belastungsstopp für Autofahrer ist nur ein Aspekt des 9-Punkte-ARBÖ-Mobilitätsplans. Weitere Forderungen laut Rezar: Keine künftigen Fahrverbote für Autos mit Verbrennungsmotoren, sozial gestaffelte Bonussysteme beim Umstieg auf umweltfreundliche Antriebe sowie der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.