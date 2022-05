SPÖ-Frauen: Gleiche Chancen auf allen Ebenen

Eisenkopf ist seit April 2018 Vorsitzende der SPÖ-Frauen im Burgenland. Für ist „Chancengerechtigkeit auf allen Ebenen“ das zentrale Thema der SPÖ-Frauen: „Hier haben wir den Schwerpunkt auf sozialer Gerechtigkeit. Etwa das Thema Mindestlohn und vernünftiges Einkommen für Frauen sind ein ganz wichtiger Punkt“, so Eisenkopf.

Wunsch nach mehr Frauen in der Politik

Eisenkopf wünscht sich auch mehr weibliche Partizipation in der Politik: „In einem Jahr, in dem die Gemeinderatswahlen stattfinden, geht es auch um die politische Tätigkeit von Frauen. Mir wäre es wichtig, dass wir mehr Frauen in den Gemeinderäten oder als Bürgermeisterinnen haben. Es geht darum, mehr Frauen in diese Positionen zu bringen“, so Eisenkopf.