Vollständige Inklusion noch weit entfernt

Seit dem Jahr 1978 setzt sich der ÖZIV im Burgenland als Interessensvertretung für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ein. Damals hieß die Organisation noch Österreichischer Zivil-Invaliden-Verband, 2015 folgte die Umbenennung in Verband für Menschen mit Behinderungen. Nichts geändert hat sich allerdings an den Herausforderungen für die Menschen, die der Verband vertritt.

Noch viel zu tun

Da wäre etwa das große Thema der Barrierefreiheit. Die ist in der UN-Behindertenrechtskonvention geregelt, der Österreich 2008 beitrat. Doch auch 14 Jahre später sei man von der Umsetzung der Konvention noch weit entfernt, kritisiert der ÖZIV. So gebe es beispielsweise noch immer viele Hotels ohne Zugang zu Wellnessbereichen oder gar ohne barrierefreie Zimmer. Auch auf eine fehlende Wahlfreiheit bei Schulen oder Ärzten sei wegen der nicht vorhandenen flächendeckenden Barrierefreiheit gegeben. Kritisiert werden zudem auch fehlende Übersetzungen in der Gebärdensprache.

Auch auf dem Arbeitsmarkt seien Menschen mit Behinderungen keineswegs gleichberechtigt, heißt es von ÖZIV Österreich. Rund ein Drittel der Langzeitarbeitslosen in Österreich sind behindert. Vorschläge zur Verbesserung der Situation habe es im Lauf der Jahre immer wieder gegeben, passiert sei wenig.

Einige positive Entwicklungen

Der ÖZIV verweist im Burgenland aber auch auf positive Entwicklungen hin: Im Bereich Barrierefreiheit wurden mittlerweile zahlreiche Gebäude mit dem ÖZIV-Gütesiegel ausgezeichnet. 18 burgenländische Gemeinden seien zudem Mitglied im ÖZIV und zeigen damit ihr Engagement für Inklusion.