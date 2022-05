Neues Tierschutzgesetz für Eisenkopf „Farce“

Die Bundesregierung habe für den Tierschutz noch nichts geleistet und habe dies offenbar auch nicht vor, so Eisenkopf: „Dass es geht, wenn man will, beweist das Land Burgenland, welches bereits die Initiative ergriffen hat und beim Verfassungsgerichtshof eine Klage eingereicht hat, mit welcher der Vollspalthaltung in Österreich – im Interesse des Tierwohls – ein Riegel vorgeschoben werden soll.“ Die Klage geht auf eine Initiative von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zurück – mehr dazu in Land beantragt VfGH-Prüfung zu Vollspaltböden.

Gerhard Bachmann, SPÖ-Landwirtschaftssprecher, den Grünen vor, umgefallen zu sein. Das sei nicht nur für Grün-Wähler enttäuschend, sondern für alle Menschen, die sich für das Tierwohl und eine adäquate, tierschutzgerechte Haltung einsetzen.