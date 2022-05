247 CoV-Neuinfektionen

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 69 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich neun Personen in intensivmedizinischer Behandlung.

Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 584,00. Die auf Basis der behördlich bestätigten Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage berechnete 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt laut Koordinationsstab Coronavirus in den Bezirken: