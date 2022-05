Naturwissenschaftliche Lehrkräfte gesucht

Während es in vielen anderen Bundesländern langsam eng mit den Lehrkräften wird, schaffe man es im Burgenland durchaus gut, die frei werdenden Stellen nachzubesetzen, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Dennoch fehlt es in den naturwissenschaftlichen Fächern an Lehrerinnen und Lehrern. „Da fangen einfach weniger an. Und wenn morgen ein Chemielehrer oder eine Lehrerin kommt und eine Anstellung haben möchte, dann bekommt er sie auch“, sagte Zitz.

MINT-Fächer werden immer wichtiger

Gerade diese Fächer würden in den nächsten Jahren aber immer wichtiger werden, sagte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Die Themen der Zukunft würden ganz klassisch die MINT-Fächer werden. „Das hören wir in letzter Zeit immer öfter. Also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und auch der technische Bereich“, so Winkler.

An der Pädagogischen Hochschule Burgenland freut man sich daher über Bewerbungen. Die Anmeldung für das Lehramtsstudium laufe derzeit, sagte Direktorin Sabine Weisz. Es sei schon eine Einladung da, sich sowohl für die Primarstufe aber auch für die Sekundarstufe anzumelden, damit man dann auch über das Auswahlverfahren jene herausfiltern könne, die für die Kinder die besten seien, so Weisz. Bis 13. Mai kann man sich für das nächste Semester noch anmelden.