Scheiblhofers „Resort“ kurz vor Eröffnung

Das Wein-Wellness-Erlebnis-Resort wurde in zweieinhalb Jahren in Andau erbaut, die Planung hat drei Jahre gedauert. Eigentümer Erich Scheiblhofer sprach von einem Lebenswerk. „Es ist schön bereit zu sein, schön das eröffnen zu können und so fertiggestellt zu haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich bin einfach glücklich“, so Scheiblhofer.

Offizielle Eröffnung am Freitag

118 Zimmer umfasst das Hotel, das nach den Plänen von Star-Architekt Arkan Zeytinoglu wie ein dörflicher Anger konzipiert ist. „Wo am Dorfplatz verschiedene Bereiche andocken wie Restaurants, die Rezeption und Lobby, Shops sowie auch die Saunawelt und der Spa-Bereich“, so Zeytinoglu.

Breites Publikum soll angesprochen werden

Ansprechen möchte das Resort sowohl Familien als auch Geschäftsleute. Geworben wird Attraktionen in der Region, vom Andreasberg über Weinerlebnisse bis hin zum Andauer Badesee. „Das ganze Haus ist wirklich als Hybrid gedacht und auch gebaut. Das heißt, von Montag bis Donnerstag die wirklichen Wirtschaftsleute, die Businessleute sozusagen – Seminar und Co. Hier haben wir manche Wochen im nächsten Jahr schon komplett ausgebucht. Aber natürlich am Wochenende dann auch Familien“, so Erich Scheiblhofer.

50.000 zusätzliche Nächtigungen

Bis zu 50.000 zusätzliche Nächtigungen sollen dem Tourismus durch das Resort beschert werden – und es bringt Arbeitsplätze: 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt das Resort. Mit Unterstützung von Land, Bund und EU wurde ein niedriger 8-stelliger Betrag investiert – eine genaue Summe lasse sich erst nach der Endabrechnung sagen, so Scheiblhofer.