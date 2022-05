Internationale Konferenz in Pamhagen

„Die Natur kennt keine Grenzen“, so lautet das Motto der EUROPARC Federation, die europaweit für tausende Schutzgebiete verantwortlich ist. So auch für den Nationalpark Neusiedlersee -Seewinkel, der in diesem Jahr Gastgeber der EUROPARC Konferenz 2022 ist. Als Austragungsort wurde heuer Pamhagen gewählt.

Aufmerksamkeit für das Thema Umweltschutz

Während Krisenzeiten rückt das Thema Umweltschutz oft zunehmend in den Hintergrund, obwohl es dadurch nicht an Bedeutung und Brisanz verliert. Um so wichtiger sei es, eine klare Kommunikation zu finden, um internationale Beziehungen zu stärken und weiterhin auf das Thema Umweltschutz aufmerksam zu machen, erklärt der Direktor des Nationalparks Neusiedlersee -Seewinkel, Johannes Ehrenfeldner.

„Man muss eine ehrliche Kommunikation führen, so wie bei allen Themen. Es gilt aber auch, Leute für den Naturschutz zu emotionalisieren und, was bei uns im Nationalpark insbesondere bei den Rangern ist: Wir sind Erzähler, wir sind Story-Teller“, so Ehrenfeldner.

Bewusstseinsbildung schon bei Kindern

Das Burgenland und auch der Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel versuchen ebenfalls durch verschiedene Maßnahmen einen Beitrag zu leisten, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). „Ich sehe unsere Aufgabe vor allem auch darin, vor allem Richtung junge Menschen – Kinder, Familien und im schulischen Bereich – hier ganz stark auf Bewusstseinsbildungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit setzen. Besonders was den Bereich Umweltschutz, Klima- und Naturschutz betrifft“ so Eisenkopf.

Die Themen Umwelt- und Naturschutz würden uns alle gleichermaßen, unabhängig von Landesgrenzen und Konflikten betreffen, so der allegemeine Tenor bei der EUROPARC Konferenz 2022.