Gericht

Stiefvater mit Messer attackiert: Einweisung

Ein 23-Jähriger, der Anfang Jänner in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) mit einem Messer auf seinen Stiefvater eingestochen haben soll, ist am Dienstag am Landesgericht Eisenstadt nicht rechtskräftig in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.