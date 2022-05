Matura auch heuer von Pandemie geprägt

Speziell am Schulanfang hätten die Schülerinnen nicht gewusst, was auf sie zukommen werde und wie viel Homeschooling es geben werde, erzählte die Direktorin des Gymnasiums Mattersburg, Gerlinde Mihalits. Allgemein habe es schon eine größere Nervosität gegeben, die sich dann aber im Laufe des Jahres gelegt habe. Das sei vielleicht auch daran gelegen, dass es zusätzliche Vorbereitungsstunden, die EU-geförderten Stunden, gegeben habe. Und vielleicht habe es jetzt in letzter Zeit, nach dem Abschluss der „Vorwissenschaftlichen Arbeit“, die sehr gut verlaufen sei, auch eine gewisse Beruhigung gegeben, dass alles zu schaffen sei, so Mihalits.

Getestet oder genesen

Am Gymnasium Mattersburg traten am Dienstag 47 Schülerinnen und Schüler zur Mathematik-Matura an. Am Donnerstag folgen dann die Klausuren in Deutsch und am Freitag in Englisch. Alle Maturantinnen und Maturanten müssen an jedem Prüfungstag entweder einen negativen Coronavirus-Test oder ein Genesungszertifikat vorweisen.