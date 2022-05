Expleo sucht in Güssing Mitarbeitende

Geldinstitute verbessern ständig das Online-Banking. Versicherungen, Energieunternehmen und andere große Firmen setzen auf Digitalisierung. Sie alle nehmen die Dienste von Beratern in Anspruch, die bei der Umstellung der Software helfen und die Systeme testen. Genau das ist das Geschäftsfeld von Expleo. Der internationale Konzern mit Stammsitz in Frankreich hat in Österreich Niederlassungen in Wien und in Güssing.

ORF

Standortausbau wegen hoher Kundennachfrage

Man sei sehr zufrieden mit dem Standort in Güssing und plane auch auszubauen, sagte die Geschäftsführerin von Expleo Österreich, Sylvia Resetarits. Man wolle heuer von 60 auf 70 Mitarbeitende wachsen, weil man eine hohe Nachfrage auf Kundenseite sehe.

ORF

IT-Fachleute und Fachexpertise gesucht

Viele kreative Softwareleute zieht es aufs Land. Sie fänden in Güssing ideale Bedingungen vor, meinte die Leiterin von Expleo Güssing, Barbara Stoik. Man suche Personen aus den verschiedensten Bereichen. Man suche jüngere und auch ältere Menschen – idealerweise mit einer IT-Ausbildung oder zumindest mit einer Affinität in Richtung IT. Aber auch Fach-Know-how sei stark gefragt. Wenn jemand zum Beispiel aus dem Bereich Banken und Versicherung komme und dieses Know-how mitbringe, dann könne Expleo die technische Seite weiterhin ausbilden, so Stoik.

Schulen wie die HTL Pinkafeld und das BORG Güssing sind für Expleo ein willkommener Pool von Arbeitskräften.