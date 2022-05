Aufstrebendes Tennistalent Matthias Ujvary

Ujvary zog beim Turnier in Salsomaggiore in Italien ohne Satzverlust ins Finale ein. Erst dort musste er sich dem Italiener Lorenzo Ferri geschlagen geben. Nach diesem Meilenstein hat Ujvary hohe Ziele. Er will am Ende des Jahres zumindest die Top 80 der Junioren-Weltrangliste erreichen. Außerdem will sich der Güssinger noch heuer im Erwachsenentennis etablieren und seine ersten ATP-Punkte sammeln.

Mehrere Burgenländer in Villach auf dem Court

Vorerst möchte Ujvary Leistungen wie in Italien bestätigen. Schon diese Woche hat er beim Turnier in Villach die nächste Gelegenheit dazu. In Kärnten werden auch seine Trainingspartner in Güssing, Syl Gaxherri und Benedikt Szerencsits, sowie Piet Luis Pinter aus Schattendorf dabei sein. Auf der internationalen Herren-Tour spielt David Pichler diese Woche in Kairo um Weltranglistenpunkte.