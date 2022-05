Arbeitsmarkt: Positiver Trend setzt sich fort

6.782 Menschen waren Ende April im Burgenland arbeitslos gemeldet. Dazu kommen rund 1.800 Menschen in Schulungen des Arbeitsmarktservice AMS. Damit ist die Arbeitslosigkeit deutlich zurückgegangen, und zwar um 25,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und um acht Prozent im Vergleich zum April 2019 – also noch vor der Pandemie. Noch deutlicher ist mit minus 28 Prozent der Rückgang in ganz Österreich – mehr dazu in Ende April waren 327.308 Menschen ohne Job.

Starker Rückgang bei Arbeitslosen über 50 Jahren

Im Burgenland sind derzeit in etwa gleich viele Männer wie Frauen arbeitslos. Bei den Frauen ist die Arbeitslosigkeit aber stärker zurückgegangen als bei den Männern. Eine weitere positive Entwicklung: Mit einem Rückgang von gut 23,2 Prozent konnten auch wieder mehr Menschen ab 50 Jahren in den Arbeitsmarkt integriert werden. Auch bei langzeitarbeitslosen Menschen gibt es ein Minus von rund 30,4 Prozent.

Wirtschaftswachstum sorgt für offene Stellen

Sehr auffallend ist die hohe Anzahl an offenen Stellen. Es sind derzeit exakt 2.643 – das sind um 80,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten offenen Stellen gibt es im Tourismus. Ähnlich ist die Situation bei den offenen Lehrstellen. Der Grund dafür ist das Wirtschaftswachstum.

Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt bestätige den erfolgreichen burgenländischen Weg, so SPÖ-Klubobmann und Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich. Das sei der Erfolg der Burgenländerinnen und Burgenländer, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sowie der Unternehmen. Die Politik hat unterstützend mit gezielten Maßnahmen die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen, so Hergovich.