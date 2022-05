Militärmusikfestival zum 50. Geburtstag

Rund 300 Militärmusikerinnen und -musiker werden beim Festival auftreten. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) bekräftigte am Montag bei der Präsentation des Events in der Martinkaserne in Eisenstadt die Zusammenarbeit zwischen Bundesheer und „Licht ins Dunkel“. Das Bundesheer sei immer dann da, wenn man es brauche und auch, wenn es darum gehe für „Licht ins Dunkel“ zu telefonieren und das eine oder andere zu übernehmen. Es sei eine wirkliche Partnerschaft über Jahrzehnte hinweg, so Tanner.

Land unterstützt Festival

Das Land Burgenland unterstützt das Festival und stellt die Bühne und die gesamte Infrastruktur in Mörbisch zur Verfügung. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte, dass das Burgenland mit dem Militärmusik-Festival zwei wichtigen Institutionen eine Bühne gebe, „damit sie wahrgenommen werden und positiv in die Zukunft gehen können“. Sowohl das Bundesheer als auch „Licht ins Dunkel“ seien in Zeiten der Coronavirus-Krise und des Kriegs in der Ukraine besonders bedeutend.

Nach den „Ups and Downs“ der vergangenen Jahre sieht der ehemalige Verteidigungsminister mit den aktuellen Herausforderungen nun auch wieder eine „Zeit des Bundesheeres“ kommen. Dieses habe sich als „wichtiger denn je“ erwiesen und werde künftig auch wieder mehr geschätzt werden, meinte Doskozil.

Weissmann: Große Geschichte

Der ORF wird das große Konzert aufzeichnen und zu einem späteren Zeitpunkt ausstrahlen. „Licht ins Dunkel“ sei mit einer großen Geschichte behaftet, in der es um Hilfe für bedürftige Menschen gehe, sagte ORF-Generaldirektor Roland Weissmann: „Aber es muss auch einmal gefeiert werden und daher freut es mich besonders, das Militärmusik-Festival am 21. Mai, mitabhalten zu können.“

Hilfe für 15.000 Kinder und Jugendliche

Besonders groß ist die Freude auf dieses Festival auch beim Präsidenten des Vereins „Licht ins Dunkel“, Kurt Nekula. Spenden werden auch im 50. Jahr der Aktion dringend benötigt. Das Festival sei sehr publikumswirksam und werde eine große Unterstützung für „Licht ins Dunkel“ sein. Man unterstütze jährlich 15.000 Kinder und Jugendliche, die in prekären Lagen seien und ganz dringend Hilfe benötigten. Man fördere 400 Inklusions- und Sozialprojekte, über die viele Menschen gesellschaftliche Teilhabe vermittelt bekämen, die sie sonst nicht hätten. Die Karten für das Militärmusik-Festival sind gratis, alle Spenden gehen an den Verein „Licht ins Dunkel“.