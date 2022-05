Vandalen schlugen Radarboxen ein

Eine der beschädigten Boxen befindet sich im Bereich der Ortsausfahrt in Siegendorf in Richtung Eisenstadt, die zweite steht auf der L212 zwischen Siegendorf und Eisenstadt. Eine Radar-Box sei ein Polizei-Gerät, die zweite gehöre dem Land Burgenland, sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Die Polizeiinspektion Wulkaprodersdorf ermittelt in dem Fall.

Reparatur notwendig

Die Radarboxen müssten repariert werden und seien momentan nicht aktiv, so Marban. Sobald das erledigt sei, würden die Boxen aber wieder eingesetzt. Die Höhe des Schadens lasse sich derzeit noch nicht beziffern. Es komme im Burgenland nur selten vor, dass Radarboxen bewusst beschädigt oder zerstört würden, erklärte Marban. Es könne aber schon einmal passieren, dass sie im Zuge eines Unfalls beschädigt würden.

Die Polizei hat im Burgenland insgesamt 19 Radarboxen aufgestellt: acht davon auf Autobahnen und Schnellstraßen und elf überwachen das unterrangige Straßennetz und sind im ganzen Land verteilt. Dazu kommen noch 14 Radarboxen, die vom Land aufgestellt wurden – mehr dazu in Bilanz: Landes-Radarboxen 14.000 Mal geblitzt.