Lenker nach Unfall im Auto eingeklemmt

Der Lenker war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Nachdem er befreit worden war, wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Oberwart gebracht und dort in den Schockraum gebracht. Am Sonntagmorgen war in Eisenberg ein Unfall mit einem ähnlichen Hergang passiert – mehr dazu in Ein Schwerverletzter bei Unfall in Eisenberg.