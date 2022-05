Gunners auf Kurs ins Play-off-Halbfinale

Die Oberwart Gunners gewannen Spiel drei ihrer Viertelfinalserie gegen Kapfenberg 79:44 und sind nur mehr einen Sieg vom Einzug ins Semifinale entfernt. Die Oberwarter starteten stark und führten nach dem ersten Viertel schon mit einem Vorsprung von 16 Punkte. In der ersten Hälfte des Spiels ließen die Gunners nur 16 Punkte von Kapfenberg zu. Damit war die Partie schon früh entschieden. Die Gunners verwalteten danach ihren Vorsprung souverän und stellten in der Serie gegen Kapfenberg auf 2:1. Mit einem Sieg am Dienstag in Kapfenberg wären die Oberwarter im Halbfinale – mehr dazu in Sport.

Aus für Dragonz im Halbfinale

Die Saison für Dragonz Nord Eisenstadt in der 2. Basketball-Liga endete im Halbfinale gegen Fürstenfeld. Im entscheidenden Spiel um den Aufstieg dominierte Eisenstadt das erste Viertel, geriet aber in Viertel zwei in Rückstand. Danach blieb das Spiel knapp, den Dragonz gelang drei Minuten vor Schluss sogar der Ausgleich. Am Ende setzten sich die Fürstenfeld Panthers mit 72:69 durch. Dennoch war es die bisher erfolgreichste Saison von Eisenstadt seit dem Aufstieg in die 2. Liga.

Bittere Niederlage

Im Abstiegsduell der Frauen-Fußball-Bundesliga verlor das Team des FC Südburgenland in Mischendorf gegen Wacker Innsbruck 0:1. Das entscheidende Tor für die Tirolerinnen fiel zehn Minuten vor der Pause. In der zweiten Hälfte zeigte sich die Südburgenländerinnen zwar bemüht, doch der Torerfolg blieb aus. Der FC Südburgenland bleibt in der Tabelle auf dem letzten Platz. Es bleiben diese Saison noch drei Runden, um die entscheidenden Punkte für den Klassenerhalt zu holen.